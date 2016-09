26.09.2016 12:54

Megadeth: Doku über Marty Friedman in Arbeit

"Hebi Metal San" - eine Doku über Marty Friedman

Über ex-MEGADETH-Gitarrist Marty Friedman ist eine Dokumentation namens "Hebi Metal San" in der Mache. Der Titel des Films spielt auf seinen Namen in Japan an und bedeutet auf Deutsch so viel wie "Herr Heavy Metal". Um das Projekt zu finanzieren, wurde bereits eine Kickstarter Kampagne gestartet.

Friedman wanderte nach seiner Zeit bei MEGADETH nach Tokio aus. Dort ging er seiner Liebe zu japanischer Popmusik nach und wurde in Japan zu einer erfolgreichen TV-Berühmtheit. Das Billboard Magazin in den USA bezeichnete ihn sogar als "den Ryan Seacrest von Japan".

Regisseur Jeremy Frindel erzählt in einem Video über das Vorhaben der Dokumentation und berichtet außerdem: "Ich hatte viele verschiedene Kapitel in meinem Leben und ich war immer fasziniert von der scheinbar grenzenlosen Vielfalt von Arten, wie wir uns neu erfinden können. So jemanden wie Marty in Bestform weggehen und in ein anderes Land verschwinden zu sehen, und als TV-Entertainer wieder aufzutauchen, hat meine Fantasie komplett gefangen. Auf Anhieb fühlte ich, dass das eine erstaunliche Geschichte war und ein Film darin steckte. Ich bin geehrt und aufgeregt, dass Marty sein Vertrauen in mich setzt, seine Geschichte und die verrückte Reise, auf die er sich begeben hat, zu teilen."

Online-Redaktion Online-Redaktion