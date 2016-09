26.09.2016 12:28

Poison und Def Leppard auf gemeinsamer Tour 2017?

Spricht von gemeinsamer Poison/Def Leppard-Tour: Bret Michaels (r.)

POISON-Frontmann Bret Michaels hat erneut verkündet, dass seine Band 2017 mit DEF LEPPARD auf Tour kommen wird. Angeschnitten hat er das Thema dieses Mal während seines Solo-Konzerts am 1. September im Hampton Beach Casino Ballroom in Hampton Beach, New Hampshire. Seht selbst unten im Videoclip. Zum ersten Mal hatte Michaels das Thema im Juli in einem Interview mit "The Salt Lake Tribune" zur Sprache gebracht.

DEF LEPPARD-Gitarrist Phil Collen scheint von dieser POISON/DEF LEPPARD-Tour allerdings nichts zu wissen, wie er in einem Interview mit "106.9 The Eagle Radio" verlauten ließ: "Ja, es wird ein paar Termine nächstes Jahr geben. POISON? Ich denke, das war erfunden - Ich denke, es war Bret Michaels' Wunschdenken. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre."

POISON und DEF LEPPARD waren bereits 2009 und 2012 zusammen auf Tour.





