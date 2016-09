26.09.2016 12:01

Metal On The Hill: Paradise Lost als Co-Headliner für 2017 bestätigt

Werden zusammen mit Blind Guardian das Metal On The Hill 2017 headlinen: Paradise Lost

PARADISE LOST wurden von den Veranstaltern des Festivals Metal On The Hill als weitere Headliner für die zweite Ausgabe des Festivals bestätigt. Als Headliner waren bereits BLIND GUARDIAN bekanntgegeben, außerdem haben ALESTORM, ARKONA, SERENITY und VISIONS OF ATLANTIS ihr Kommen angekündigt.

Das Metal On The Hill Festvial findet am 11. und 12. August 2017 in Graz (Österreich) statt, wo sich das Event auf die beiden Spielstätten "Kasemattenbühne" und "Schloßberg" erstreckt. Alle Infos findet ihr auf der offiziellen Festival-Homepage.