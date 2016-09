26.09.2016 11:51

Geoff Tate: Europatour-Konzerte mit Akustik-Teil und Spoken-Word-Passagen

Plant Europa-Tour ab Ende des Jahres: Geoff Tate

Ex-QUEENSRŸCHE und OPERATION: MINDCRIME-Sänger Geoff Tate wird auf eine Europa-Tour starten, auf der er auch Anekdoten seiner 35-jährigen Karriere erzählen und Akustik-Songs spielen wird. Tate will live Tracks von 17 verschiedenen Alben spielen, inklusive Material von QUEENSRŸCHEs "Rage For Order", "Empire" und "Operation:Mindcrime", genauso wie Songs vom neuen OPERATION: MINDCRIME-Album "Resurrection". Begleitet wird der Frontmann dabei von einer sechsköpfigen Akustik-Band. Die ersten bestätigten Tourdaten findet ihr im Anschluss, mehr werden bald bekannt gegeben.

Geoff Tate live:

08.12.16 Ingolstadt - Eventhalle Westpark

15.12.16 Bochum - Matrix

26.12.16 Burgrieden - Riffelhof

27.12.16 München - Backstage

28.12.16 Ludwigsburg - Rockfabrik

29.12.16 Mannheim - 7er

03.01.17 Aschaffenburg - Colos Saal

04.01.17 NL-Heerlen - Parkstad Limburg Theater

Online-Redaktion Online-Redaktion