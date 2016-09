26.09.2016 11:06

Iced Earth: Jake Dreyer als neuer Gitarrist bestätigt

Jake Dreyer (m.) ist der Neue bei Iced Earth

ICED EARTH haben ihren verwaisten Gitarristenposten mit Jake Dreyer (WITHERFALL, ex-WHITE WIZZARD) neu besetzt. Dreyer kommt für Troy Seele in die Band, der ICED EARTH im August aus familiären Gründen verließ. Bandkopf Jon Schaffer stellt den Neuzugang vor:



"Wir freuen uns, dass Jake ein Teil des Teams ist, da er Talent, den Antrieb und die Persönlichkeit hat, die wir gesucht haben. Jake wird auf dem kommenden ICED EARTH-Studioalbum spielen und seine erste Live-Show mit uns im November beim Hammerfest in Deutschland absolvieren."