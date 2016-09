21.09.2016 19:15

Entombed: Reunion-Line-up veröffentlicht "Clandestine"-Live-CD/DVD

Erwacht live zu neuem Leben: "Clandestine" von Entombed

Die ENTOMBED-Originalmitglieder Alex Hellid (g.), Nicke Andersson (dr.) und Uffe Cederlund (g.) veröffentlichen eine Live-CD/DVD der Reunion-Auftritte, bei denen sie ihr 1991er Album "Clandestine" zum 25-jährigen Jubiläum komplett live spielen werden. Am 12. November findet die große Reunion-Show in Malmö, Schweden statt, zuvor gibt es am 27. Oktober bereits ein Konzert auf der Kreuzfahrt Close-Up Båten. Finanziert werden soll die Live-Veröffentlichung via PledgeMusic mit Hilfe der Fans. Die fortwährende Unterstützung der ENTOMBED-Anhänger bedeutet der Truppe sehr viel, wie Hellid beteuert: "Für uns ist das eine große treibende Kraft und Motivation. Uns macht das sehr glücklich."



Finanziell unter die Arme greifen könnt ihr Alex und Co. an dieser Stelle, wo es auch eine Videobotschaft zur geplanten Live-CD/DVD zu sehen gibt.