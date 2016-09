21.09.2016 18:21

Opeth: 'The Wilde Flowers'-Lyric-Clip ist online

Ließen sich von Caravan zu 'The Wilde Flowers' inspirieren: Opeth

OPETH veröffentlichen mit dem Lyric-Video zu 'The Wilde Flowers' einen weiteren Song von ihrer kommenden Platte "Sorceress". Wie Frontmann Mikael Åkerfeldt verrät, handelt es sich bei 'The Wilde Flowers' um den ersten Track, den er für die neue Scheibe schrieb. "Er klingt sehr dynamisch, mit einem typischen Refrain", so der Musiker. "Und dann gibt es da noch diesen QUEEN-typischen Sound in der Mitte des Songs, direkt vor dem massiven Solo! Ach, und Harfen! Sie sind ein wenig in dem Mix versteckt, aber man kann sie hören! Der Titel stammt von der Band CARAVAN - sie hieß ursprünglich The Wilde Flowers. Ich mochte immer diese seltsamen Schreibweisen."



"Sorceress" wandert ab dem 30. September via Nuclear Blast über die Ladentheken. Viel Spaß mit dem neuen Track!

OPETH live:

08.11.16 Hamburg - Docks

10.11.16 AT-Wien - Arena

11.11.16 Stuttgart - LKA Longhorn

12.11.16 München - Theaterfabrik

13.11.16 CH-Zürich - Volkshaus

16.11.16 Köln - E-Werk

24.11.16 Berlin - Astra Kulturhaus