21.09.2016 18:04

Testament: "Brotherhood Of The Snake"-Browser-Game veröffentlicht

Zocken mit Testament: "Brotherhood Of The Snake" gibt es jetzt als Browser-Game

TESTAMENT veröffentlichen passend zu ihrer kommenden Scheibe "Brotherhood Of The Snake" heute ihr gleichnamiger Browser-Spiel, bei dem es zunächst gilt, 666 Punkte zu sammeln, um sich als Anwärter für die Bruderschaft der Schlange qualifizieren zu können. Zocken könnt ihr das Game an dieser Stelle.



Wer doch eher auf den nächsten musikalischen Output der Thrasher wartet, muss sich noch bis zum 28. Oktober gedulden, dann erscheint TESTAMENTs Scheibe "Brotherhood Of The Snake" via Nuclear Blast.