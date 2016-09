21.09.2016 15:39

Sepultura: Andreas Kisser trat bei Abschlusszeremonie der paralympischen Spiele auf

Spielte bei der Abschlusszeremonie der paralympischen Spiele: Andreas Kisser

SEPULTURA-Gitarrist Andreas Kisser ist am vergangenen Sonntag (18. September) bei der Abschlusszeremonie der paralympischen Spiele in Rio de Janeiro aufgetreten. Ein Video des Auftritts könnt ihr euch unten ansehen. Die Zeremonie war wie ein Konzert aufgebaut und beinhaltete Auftritte vieler brasilianischer Künstler. Am Schluss gab es die traditionelle Übergabe der Spiele, die 2020 in Tokyo stattfinden.