21.09.2016 15:31

Shiraz Lane: Gewinnt Freikarten für die Tour mit Lordi

SHIRAZ LANE gehen im Oktober mit ihren Kollegen von LORDI im deutschsprachigen Raum auf Tour. Den baldigen Startschuss können die finnischen Sleaze-Rocker kaum erwarten:



"Wir sind schon total aus dem Häuschen, und mit LORDI zusammentun zu können und die coolsten Venues Europas zu rocken! Wir müssen die Schönheit des Lebens mal mit eigenen Augen sehen, und nicht immer nur auf dem Computerbildschirm. Also fahren wir unseren Rock'n'Roll-Wohnwagen vor eure Tür, um körperlich anwesend zu sein, Kontakt mit dem Publikum vor Ort zu haben und zu zeigen, worum es bei einer authentischen Rock-Erfahrung eigentlich geht. Schnappt euch eure Freunde, Lover, Mütter und Väter und kommt zur nächstgelegenen Show, denn diese Tour wird etwas Sonnenlicht in die düstere Herbstzeit bringen!"



Wir verlosen 3x2 Freikarten für die untenstehenden SHIRAZ LANE-Shows mit LORDI. Wenn ihr die Jungs live erleben wollt, schickt bis zum 29. September eine Mail mit dem Betreff "Shiraz Lane" und eurem vollständigen Namen an gewinnen(at)rockhard.de. Vergesst nicht, euer Wunschkonzert anzugeben! Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!



SHIRAZ LANE & LORDI live:



01.10.16 Markneukirchen - Music Hall

02.10.16 Leipzig - Hellraiser

06.10.16 AT-Dornbirn - Conrad Sohm

07.10.16 AT-Graz - Explosiv

08.10.16 AT-Traun - Spinnerei

11.10.16 Aschaffenburg - Colos Saal

12.10.16 CH-Pratteln - Z7

15.10.16 Bochum - Zeche

16.10.16 Berlin - Columbia Theater

23.10.16 Ludwigsburg - Rockfabrik

25.10.16 Nürnberg - Hirsch

26.10.16 München - Backstage

28.10.16 Memmingen - Kaminwerk