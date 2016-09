21.09.2016 15:09

The Blue Poets: 'With Your Eyes'-Videoclip ist online

Bebildern ihre Musik: The Blue Poets

THE BLUE POETS veröffentlichen ein Video zu ihrem Song 'With Your Eyes'. Produziert wurde der Clip gemeinsam mit Regisseur Nico Bizer.

THE BLUE POETS-Tourdaten:

07.10.16 Worpswede – Music Hall

21.10.16 Uedem – Lettmann

22.10.16 Bocholt – Alte Molkerei

04.11.16 Hamburg – Downtown

05.11.16 Hannover – Music College

17.12.16 Osnabrück – Lagerhalle

04.03.17 Unna – Lindenbrauerei

10.03.17 Esslingen – Dieselstrasse

11.03.17 München – Garage Deluxe

25.03.17 Rheine – Hypothalamus

30.03.17 Bad Salzuflen – Bahnhof

01.04.17 Twistringen – Alte Ziegelei

06.04.17 Aschaffenburg – Colos-Saal

08.04.17 Köln – Yard Club

