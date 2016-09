26.09.2016 11:23

Heftvorstellung Rock Hard Vol. 353

Mit großer Airbourne-Titelstory: Rock Hard Vol. 353

Ab Mittwoch (28. September) steht das neue ROCK HARD in den Läden – diesmal mit 148 Seiten, fetter AIRBOURNE-Titelstory und brandheißer Lauschangriff-CD! Unten im Video stellt euch Thomas das Heft vor.

Die CD-Bands:

OPETH * TESTAMENT * SUICIDAL TENDENCIES * HIGH SPIRITS * ALTER BRIDGE * KAYSER * MESHIAAK * ALCEST * EPICA * SONATA ARCTICA * GRAND MASSIVE * TARCHON FIST

Außerdem erwarten euch u.a. folgende Storys:

BLIND GUARDIAN -Gitarrist Marcus Siepen verrät uns im Schwatzkasten unter anderem, dass japanische Fans bei der Wahl von Geschenken bisweilen ziemlich... ähem, schmerzbefreit sind.

-Gitarrist Marcus Siepen verrät uns im Schwatzkasten unter anderem, dass japanische Fans bei der Wahl von Geschenken bisweilen ziemlich... ähem, schmerzbefreit sind. Andreas Schiffmann befragt OPETH -Kopf Mikael Åkerfeldt nicht nur zu seiner neuen Platte, sondern auch übers Erwachsenwerden und Altersvorsorge für Musiker.

-Kopf Mikael Åkerfeldt nicht nur zu seiner neuen Platte, sondern auch übers Erwachsenwerden und Altersvorsorge für Musiker. HEAVEN SHALL BURN haben 'ne neue Platte am Start, gehen gerne mal im Wald spazieren und geben sich im Interview (wie immer!) überaus überlegt und wortgewandt.

haben 'ne neue Platte am Start, gehen gerne mal im Wald spazieren und geben sich im Interview (wie immer!) überaus überlegt und wortgewandt. CIRITH UNGOL sind wieder da. Wie es zur Reunion kam, erfahrt ihr im zweiseitigen Gespräch mit der Band.

sind wieder da. Wie es zur Reunion kam, erfahrt ihr im zweiseitigen Gespräch mit der Band. Sebastian Schilling unterhält sich für die ASPHYX -Story nicht nur mit Fronter Martin van Drunen und Drummer Husky, sondern auch mit Coverkünstler Axel Hermann.

-Story nicht nur mit Fronter Martin van Drunen und Drummer Husky, sondern auch mit Coverkünstler Axel Hermann. "World Gone Mad" ist die beste SUICIDAL TENDENCIES -Veröffentlichung seit einer gefühlten Ewigkeit. Zeit für eine Bestandsaufnahme mit Hardcore-Ikone Mike Muir.

-Veröffentlichung seit einer gefühlten Ewigkeit. Zeit für eine Bestandsaufnahme mit Hardcore-Ikone Mike Muir. Jan Jaedike begibt sich zusammen mit NAPALM DEATH -Vorturner Mark "Barney" Greenway auf eine dreiseitige Zeitreise zu den Anfangstagen der Band.

-Vorturner Mark "Barney" Greenway auf eine dreiseitige Zeitreise zu den Anfangstagen der Band. ALCEST -Mainman Neige plauscht mit Mandy Malon ausgiebig über seine neue Platte, Emotionalität und fremde Kulturen.

-Mainman Neige plauscht mit Mandy Malon ausgiebig über seine neue Platte, Emotionalität und fremde Kulturen. Im "Die Story hinter dem Meilenstein"-Interview erzählt uns CORROSION OF CONFORMITY -Aushängeschild Pepper Keenan die Geschichte hinter der Entstehung von "In The Arms Of God".

-Aushängeschild Pepper Keenan die Geschichte hinter der Entstehung von "In The Arms Of God". Matthias Mader beschäftigt sich im achten Teil unserer "Die Ursprünge des Hardrock"-Serie mit THE (ORIGINAL) IRON MAIDEN und startet außerdem eine neue Reihe mit dem Titel "Tales From The NWoBHM"; Andreas Schiffmann unterhält sich derweil im Artwork-Special mit Coverzeichner Duncan Storr .

und startet außerdem eine neue Reihe mit dem Titel "Tales From The NWoBHM"; Andreas Schiffmann unterhält sich derweil im Artwork-Special mit Coverzeichner . Wir berichten auf sechs Seiten vom diesjährigen PARTY.SAN .

. Wir hören vorab in die neuen Platten von TESTAMENT, IN FLAMES und DARK TRANQUILLITY rein.

Die weiteren Interview-Themen des Heftes:

MESHUGGAH * HIGH SPIRITS * EVERGREY * EPICA * SVARTANATT * GRIM REAPER * INSOMNIUM * SONATA ARCTICA * NEUROSIS * ALTER BRIDGE * IMPERIAL STATE ELECTRIC * CROBOT * THEM * MESHIAAK * NEGURA BUNGET * MOTOROWL * KAYSER * SUMERLANDS * NAEVUS u.v.m.



Plus Live-Reviews von u.a.:



QUEENSRYCHE * EXODUS * ACCU§ER * Summer Breeze * Metal On The Hill u.v.m.



Des Weiteren wie immer am Start: Tourdates, News und weit über 100 CD-, Vinyl-, DVD- und Demo-Reviews!



Viel Spaß beim Lesen!



