21.09.2016 14:34

Vamps: Neue Songs mit Rammstein- und Motionless-In-White-Mitgliedern veröffentlicht

Arbeiten mit hochkarätigen Gästen: Vamps

Die japanischen VAMPS, bestehend aus Hyde (L'ARC-EN-CIEL) und K.A.Z. (OBLIVION DUST), veröffentlichen zwei neue Songs, an denen auch prominente Gäste beteiligt sind. Auf 'Inside Of Me' ist Chris Motionless von MOTIONLESS IN WHITE zu hören. Der Track 'Rise Or Die' wurde zusammen mit Gitarrist Richard Z. Kruspe (EMIGRATE, RAMMSTEIN) geschrieben. Die Songs sind jetzt via Spinefarm Records erschienen.Hyde sprach über das neue Material, das die Combo Anfang des Jahres in Los Angeles mit Howard Benson (PAPA ROACH, THREE DAYS GRACE, 3 DOORS DOWN) geschrieben und aufgenommen hat:

"Die Aufnahme-Sessions mit Howard Benson und seinem Team waren sehr kreativ. Ich habe es wahrhaftig genossen, diese Songs zu schreiben und aufzunehmen. 'Inside Of Me' beinhaltet Themen des Verbotenen und der Abstinenz. 'Rise Or Die' ist ein sehr eingängiger Rocksong, der das Publikum in Stimmung bringt, wenn wir ihn live spielen. Ich hoffe, dass alle diese neuen Songs mögen."

VAMPS sind im November außerdem auf Nordamerika-Tour und arbeiten an ihrem nächsten Langspieler. Die Ankündigung seht ihr hier:

