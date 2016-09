21.09.2016 16:00

Insanity Alert streamen "Moshburger"-Album vor offizieller Veröffentlichung

Party-Thrash vom feinsten: "Moshburger" von Insanity Alert

INSANITY ALERT stellen bei uns noch vor dem offiziellen Release am 23. September ihr neues Album "Moshburger" komplett im Stream vor. Die Party-Thrasher aus Österreich gehen den Langspieler mit jeder Menge (Skater-affinem) Humor und stets mit einem Augenzwinkern an - aber bildet euch am besten selbst ein Urteil!



"Moshburger" wurde mit Produzent Andy Classen (ex-HOLY MOSES) in den Stage One Studios aufgenommen, den Mix übernahm Classen ebenfalls. Die Platte umfasst 15 Songs und erscheint via This Charming Man Records als CD und LP. Weitere Infos zu INSANITY ALERT findet ihr bei Facebook und Bandcamp.



INSANITY ALERT live:



29.09.16 Frankfurt - Nachtleben

30.09.16 Köln - Underground

01.10.16 Leipzig - Hellraiser

02.10.16 Cham - L.A.

14.10.16 Tübingen - Warenburg

15.10.16 CH-Luzern - Metal Scar festival

21.10.16 Mannheim - 7er Club

22.10.16 Kaufbeuren - Juze

28.10.16 AT-Leoben - Spektrum

03.11.16 AT-Wien - Das Bach

05.11.16 Balingen - Sonnenkeller

10.11.16 Berlin - Cassiopeia

11.11.16 Münster - Gleis 22

12.11.16 AT-Dornbirn - Schlachthaus

25.11.16 AT-Innsbruck - Weekender

26.12.16 München - Backstage



Viel Spaß mit "Moshburger"!