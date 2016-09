21.09.2016 14:03

AC/DC: Videos vom letzten Auftritt mit Cliff Williams sind online

Verabschiedeten sich live von Basser Cliff Williams: AC/DC

AC/DC spielten gestern Abend, 20. September, das wahrscheinlich letzte Konzert mit Bassist Cliff Williams. Der 66-Jährige Viersaiter hatte bereits mittels Video-Botschaft seinen Eintritt in die Rocker-Rente angekündigt. Im Wells Fargo Center in Philadelphia, Pennsylvania, beendete die Band ihre "Rock Or Bust"-Welttournee. Zu sehen gibt es den letzten Auftritt mit Williams unten auszugsweise in einigen Videoclips.



Die AC/DC-Setlist vom 20.09. in Philadelphia:



01. Rock Or Bust

02. Shoot To Thrill

03. Hell Ain't A Bad Place To Be

04. Back In Black

05. Got Some Rock & Roll Thunder

06. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

07. Rock 'N' Roll Damnation

08. Thunderstruck

09. High Voltage

10. Rock 'N' Roll Train

11. Hells Bells

12. Given The Dog A Bone

13. If You Want Blood (You've Got It)

14. Live Wire

15. Sin City

16. You Shook Me All Night Long

17. Shot Down In Flames

18. Have A Drink On Me

19. T.N.T.

20. Whole Lotta Rosie

21. Let There Be Rock

+++

22. Highway To Hell

23. Riff Raff

24. Problem Child

25. For Those About To Rock (We Salute You)





Online-Redaktion Online-Redaktion