21.09.2016 14:00

Metallica: Auftritt beim Global Citizen Festival wird gestreamt

Der Metallica-Auftritt auf dem Global Citizen Festival wird weltweit live gestreamt

METALLICA treten dieses Jahr beim Global Citizen Festival auf und werden weltweit via YouTube live gestreamt. Hier könnt ihr am kommenden Samstag, den 24. September einschalten. Das Festival findet auf der großen Wiese des Central Parks in New York statt. Neben METALLICA spielt an Rock-Hard-relevanten Acts nur noch Eddie Vedder. Das Ziel des Global Citizen Festivals ist es, die Spitzen aus Politik und Wirtschaft ihrer Verantwortlichkeit hinsichtlich der Entwicklung der Welt bewusst zu machen und an die Ziele der UN zu erinnern, die letztes Jahr verabschiedet wurden.