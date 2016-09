21.09.2016 13:19

Dream Theater: Zweites 'Inside The Astonishing'-Video veröffentlicht

Haben den zweiten Teil ihrer "Inside The Astonishing"-Videoreihe veröffentlicht: Dream Theater

DREAM THEATER haben die zweite Episode ihrer 'Inside The Astonishing'-Videoreihe veröffentlicht, die ihr euch unten ansehe könnt. In den Clips sprechen Gitarrist John Petrucci und Keyboarder Jordan Rudess über die wiederkehrenden Musik-Themen auf ihrem aktuellen Langspieler "The Astonishing".

Das Doppel-Konzeptalbum ist am 29. Januar via Roadrunner Records erschienen.