21.09.2016 12:28

Rob Zombie: White Zombie nicht wiederzuvereinigen, hat "viele gute Gründe"

Hat eine White Zombie-Reunion nochmals ausgeschlossen: Rob Zombie

Rob Zombie hat noch einmal bekräftigt, dass es keine WHITE ZOMBIE-Reunion geben werde und dass er dafür "viele gute Gründe" habe. Nachdem er das komplette "Astro-Creep: 2000 – Songs Of Love, Destruction And Other Synthetic Delusions Of The Electric Head"-Album beim Riot Fest in Chicago aufgeführt hatte, schrieb ein Fan auf Zombies Instagram-Account einen Appell an ihn, die Band wiederzuvereinigen. Zombie antwortete: "Ich bin immer wieder davon überrasch, wie autoritär Leute von Dingen sprechen können, von denen sie keine Ahnung haben. Ich habe viele gute Gründe, WHITE ZOMBIE nicht wiederzuvereinigen. Nur weil du diese Gründe nicht kennst, heißt das nicht, dass sie nicht existieren. Nicht alle Sachen gehen auch alle Leute etwas an."