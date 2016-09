21.09.2016 12:08

Jimmy Page: Led Zeppelin sind noch nicht vorbei!

Led Zeppelin - noch nicht Geschichte?

LED ZEPPELIN sind laut Gitarrist Jimmy Page noch lange nicht Geschichte. In irgendeiner Form erhofft er sich ein Weiterbestehen der Band, erklärt der Musiker in der britischen Zeitung "The Telegraph":



"Ganz klar, mit LED ZEPPELIN ist es noch nicht zu Ende, denn in jedem Jahr seit 1968 haben wir neue Fans dazugewonnen." Ob das Fortbestehen lediglich in Form weiterer Re-Releases wie "The Complete BBC Sessions" geschehen wird, lässt Page wohlweislich offen, hat aber scheinbar schon konkrete Pläne für die nähere Zukunft:



"Ich freue mich darauf, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen. Ich will die Leute überraschen. Aber egal, was ich auch tun werde, ich werde es in meinem eigenen Tempo tun und nicht im Tempo irgendwelcher anderer Leute."