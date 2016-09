21.09.2016 12:00

All Them Witches "Live In Brussels" als gratis Live-Album veröffentlicht

Gehen live kreativ mit ihren Studioaufnahmen um: All Them Witches

ALL THEM WITCHES haben kürzlich ein kostenfreies Live-Album auf ihrer Bandcamp-Plattform veröffentlicht. Das Konzert wurde am 03. März im Ancienne Belgique Club in Brüssel aufgenommen. Bei ihren Shows nehmen ALL THEM WITCHES ihre Songs von den Studio-Aufnahmen oft nur als Anhaltspunkte, um sie dann in ausufernde Jams zu verpacken. Wer beim Anhören auf den Geschmack gekommen ist, kann die Band im Oktober auch in Deutschland live erleben:

11.10.16 Köln - Essigfabrik

12.10.16 Hamburg - Logo

15.10.16 Berlin - White Trash

17.10.16 München - Backstage

Die Show am 11. Oktober in Köln wird zudem noch vom WDR Rockpalast aufgezeichnet.

<a href="http://allthemwitches.bandcamp.com/album/live-in-brussels">Live In Brussels by All Them Witches</a>