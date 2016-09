21.09.2016 11:38

Betontod:'Freunde'-Single kommt im Oktober, "Revolution"-Album im Januar

Punkrock-'Freunde': Betontod

BETONTODs zweite Single-Auskopplung 'Freunde' vom kommenden Album "Revolution" erscheint am 21. Oktober. Das von Vincent Sorg (DIE TOTEN HOSEN, IN EXTREMO) produzierte neue Album "Revolution" kommt am 13. Januar 2017 in die Plattenläden. Mit dieser Scheibe - einer Mischung aus Punkrock und Metal - beginnt die Combo ein neues Kapitel in ihrer Bandgeschichte.

Im kommenden Frühjahr sind BETONTOD auch auf "Revolution"-Tour unterwegs.

Die Tourdaten:



10.03.17 Dresden - Reithalle / Strasse E

11.03.17 München - Backstage Werk

17.03.17 Berlin - Huxleys Neue Welt

18.03.17 Hamburg - Große Freiheit 36

24.03.17 Frankfurt - Batschkapp

25.03.17 CH-Zürich - Volkshaus

31.03.17 Stuttgart - LKA Longhorn

01.04.17 Essen - Weststadthalle

Online-Redaktion Online-Redaktion