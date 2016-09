21.09.2016 11:39

Glenn Hughes: 'Heavy'-Video veröffentlicht

Bereitet euch auf "Resonate" vor: Glenn Hughes

Glenn Hughes (BLACK COUNTRY COMMUNION) macht euch mit dem brandneuen Clip zum Song 'Heavy' auf sein kommendes Soloalbum "Resonate" neugierig. Unterstützung bekam Hughes bei dem Track von RED HOT CHILI PEPPERS-Schlagzeuger Chad Smith. "Es wird Zeit, die fetten Grooves aufzufahren", beschreibt Glenn den Song.



"Resonate" erscheint am 4. November via Frontiers Music. Hier die Tracklist:



01. Heavy

02. My Town

03. Flow

04. Let It Shine

05. Steady

06. God Of Money

07. How Long

08. When I Fall

09. Landmines

10. Stumble & Go

11. Long Time Gone

12. Nothing's The Same (Deluxe-Edition-Bonustrack)



Film ab für 'Heavy'!