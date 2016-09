21.09.2016 11:22

Gojira: 'The Shooting Star'-Video ist online

Zeigen ihr neustes Video: Gojira

GOJIRA packen das neue Video zu ihrem Song 'The Shooting Star' für euch aus. Als Regisseur wurde Markus Hofko für die Franzosen tätig. 'The Shooting Star' befindet sich auf dem aktuellen Album "Magma", das seit dem 17. Juni via Roadrunner erhältlich ist und in den Silver Chord Studios von Fronter Joseph Duplantier aufgenommen wurde.



Die "Magma"-Tracklist:



01. The Shooting Star

02. Silvera

03. The Cell

04. Stranded

05. Yellow Stone

06. Magma

07. Pray

08. Only Pain

09. Low Lands

10. Liberation