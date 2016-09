21.09.2016 10:55

AC/DC: Cliff Williams spricht in Videobotschaft über seinen Ausstieg

Cliff Williams (l.) will sich zur Ruhe setzen

AC/DC-Bassist Cliff Williams bestätigt einmal mehr den Antritt seiner Rocker-Rente nach der laufenden "Rock Or Bust"-Tour und spricht in der untenstehenden Videobotschaft die Gründe an:



"Es ist Zeit für mich, abzutreten, das ist alles. Das ist nicht, weil wir Malcolm, Phil oder Brian verloren haben. Ich meine, natürlich ändert sich alles, wenn so etwas passiert. Aber ich bin einfach bereit, dem Tourleben abzuschwören. Zwischen den Touren haben wir immer ein paar Jahre Pause gehabt, ich weiß also, wie das läuft und was ich dann machen werde. Noch mal: Es ist für mich einfach an der Zeit. Ich bin glücklich, ich möchte jetzt nur Zeit mit meiner Familie verbringen, mich ausruhen und das Ganze nicht mehr machen."