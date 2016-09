21.09.2016 10:38

Dark Tranquillity: "Atoma"-Tracklist veröffentlicht

Das elfte Dark-Tranquillity-Album: "Atoma"

DARK TRANQUILLITY verraten euch die Songtitel ihres kommenden Albums "Atoma", das am 4. November via Century Media in die Läden kommt. Neben der normalen CD-Version erscheint die Platte auch als limitiertes Doppel-CD-Mediabook mit den Bonus-Tracks 'The Absolute' und 'Time Out Of Place' sowie als Gatefold-Vinyl in verschiedenen Farben, die ihr im Century-Media-Shop bestellen könnt.



Die "Atoma"-Tracklist:



1. Encircled

2. Atoma

3. Forward Momentum

4. Neutrality

5. Force of Hand

6. Faithless by Default

7. The Pitiless

8. Our Proof of Life

9. Clearing Skies

10. When the World Screams

11. Merciless Fate

12. Caves and Embers