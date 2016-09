20.09.2016 16:48

Gotthard: Neue Platte kommt im Januar

Im Januar kommt die neue Platte: Gotthard

GOTTHARD sind aktuell im Studio, um für 2017 ein neues Album an Start zu haben. Die zwölfte, noch unbetitelte Platte nimmt die Band aktuell im Yellow House Studio in Lugano auf und soll am 13. Januar 2017 in den Handel kommen. Produziert wird die mittlerweile dritte Scheibe mit Sänger Nic Maeder von Charlie Bauerfeind (u.a. HELLOWEEN, BLIND GUARDIAN).



Nach dem Release des Albums geht es dann auf "25th Anniversary"-Jubiläumstour, die die Band durch folgende Städte führen wird:



09.02.2017 Ravensburg, Oberschwabenclub

10.02.2017 Regensburg, Airport Obertraubling

11.02.2017 Ulm, Ratiopharm Arena

13.02.2017 Frankfurt, Batschkapp

14.02.2017 Hamburg, Markthalle

15.02.2017 Hannover, Capitol

17.02.2017 Osnabrück, Hyde Park

18.02.2017 Oberhausen, Turbinenhalle

19.02.2017 Freiburg, Zäpfle Club

02.03.2017 München, Tonhalle

06.03.2017 AT-Wien, Gasometer

07.03.2017 Nürnberg, Löwensaal

08.03.2017 Saarbrücken, Garage

10.03.2017 Balingen, Volksbankmesse