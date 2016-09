20.09.2016 11:31

Slipknot: ".5: The Gray Chapter" in USA mit Gold ausgezeichnet

Haben sich in den USA auch ".5: The Gray Chapter" vergolden lassen: Slipknot

SLIPKNOT holen sich eine weitere goldene Schallplatte: Ihre aktuelle Platte ".5: The Gray Chapter" wurde in den USA von der RIAA für 500.000 verkaufte Einheiten ausgezeichnet. Damit ist jedes Album der Jungs aus Iowa in den USA mindestens vergoldet worden. Die Scheibe ist die erste nach dem Tod von Bassist Paul Gray 2010 und dem Abgang von Drummer Joey Jordison 2013.



Fronter Corey Taylor über die ".5: The Gray Chapter": "Der Fakt, dass wir uns nach dieser schweren Zeit zusammenreißen konnten und nicht nur ein gutes, sondern ein meiner Meinung nach außergewöhnliches Album geschrieben haben, zeigt wie talentiert die ganze Band ist."