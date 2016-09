20.09.2016 11:05

Epica: 'Edge Of The Blade'-Video ist online

Freuen sich mit ihrem neuen Album "The Holographic Principle" auf Tour zu kommen: Epica

EPICAs neue Platte "The Holographic Principle" steht ab dem 30. September in den Läden. Vorab gibt es einen brandneuen Videoclip zum Song 'Edge Of The Blade'.



Coen Janssen (Synthesizer, Klavier) kommentiert: "Endlich ein weiteres Video! Wir sind mit dem Ergebnis äußerst glücklich! Man bekommt einen guten Eindruck davon, was man von den kommenden Live-Shows erwarten kann. Schaut es Euch ein paar Mal an, denn ich erwarte, dass ihr den Song schon bald mitsingt!"

Die Gelegenheit dazu habt ihr Anfang nächsten Jahres, wenn EPICA gemeinsam mit POWERWOLF und BEYOND THE BLACK auf Europa-Tour gehen.

Tourdaten:

12.01.17 Wiesbaden - Schlachthof

13.01.17 Köln - Palladium

14.01.17 Ludwigsburg - MHP Arena

16.01.17 Geneve - Salle Des Fetes De Thonex

17.01.17 Zürich - Volkshaus

20.01.17 München - Tonhalle

21.01.17 Wien - Gasometer

25.01.17 Berlin - Huxley's

27.01.17 Oberhausen - Turbinenhalle

29.01.17 Hannover - Capitol

31.01.17 Hamburg - Mehr! Theater

01.02.17 Brüssel - Ancienne Belgique

Online-Redaktion Online-Redaktion