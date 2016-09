20.09.2016 11:17

Meshuggah: 'Nostrum'-Drum-Playthrough veröffentlicht

Präsentieren euch ein Drum-Playthrough des Songs 'Nostrum': Meshuggah

MESHUGGAH-Drummer Tomas Haake lässt euch im Video unten über seine Schulter schauen und zeigt euch den neuen Track 'Nostrum'. Die Nummer findet sich auf der kommenden Platte "The Violent Sleep Of Reason", die am 7. Oktober erscheint.



Der Schlagzeuger sagte im Rolling Stone über den 'Nostrum': "Der Song knüpft an die biblische Apokalypse an, und zwar an die Idee, dass eine Gottheit auf die Erde zurückkommt, alles zerstört und nur die Gerechten mit in den Himmel nimmt. Es war mir immer ein Rätsel, das einige Menschen, sogar fromme, die Apokalypse fürchten, während andere sich fast auf sie freuen. Das habe ich nie verstanden."