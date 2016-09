20.09.2016 10:40

Opeth: Neunter "Sorceress"-Studio-Report veröffentlicht

Der neunte Teil ihres "Sorceress"-Studio-Reports ist onlline: Opeth

OPETH machen euch weiter den Mund wässrig und veröffentlichen den neunten Teil ihres "Sorceress"-Studio-Reports. Im Video, das ihr euch unten anschauen könnt, redet Produzent Tom Dalgety über die Zusammenarbeit mit der Band und die Aufnahmen in den Rockfield Studios. "Sorceress" ist die zwölfte Platte der Schweden und kommt am 30.9. in die Läden.

Ab November ist die Band dann auf Europa-Tour, im deutschsprachigen Raum könnt ihr sie hier sehen:

08.11. Hamburg - Docks

10.11. A-Wien - Arena

11.11. Stuttgart - LKA Longhorn

12.11. München - Theaterfabrik

13.11. CH-Zürich - Volkshaus

16.11. Köln - E-Werk

23.11. LUX-Luxemburg - Den Atelier

24.11. Berlin - Astra Kulturhaus