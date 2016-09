20.09.2016 10:29

Overkill: "The Grinding Wheel" auf Februar verschoben, erstes Snippet online

Kredenzen euch bald die erste Single aus "The Grinding Wheel": Overkill

OVERKILL legen derzeit letzte Hand an ihr neues Album "The Grinding Wheel", dessen Veröffentlichung ursprünglich für November angekündigt war, nun aber auf Februar verschoben wurde. Um euch dennoch einen ersten Eindruck zu geben, hat die Truppe aus New Jersey ein erstes Snippet vom Song 'Our Finest Hour' veröffentlicht, das ihr euch unten anhören könnt. Außerdem werden die Thrasher 'Our Finest Hour' am 4. November als 7"-Vinyl auf den Markt bringen.



"'Our Finest Hour' kommt auf verschiedenem, farbigem Vinyl und enthält ohrenbetäubenden Wahnsinn", kommentiert Fronter Bobby "Blitz" Ellsworth die Veröffentlichung und verspricht: "Wir werden auch einige Exemplare auf Tour mitbringen, um Euren ersten Durst und Hunger zu stillen!“



Im November kommt die Band zusammen mit CROWBAR, SHREDHEAD und DESECRATOR auf Europa-Tour. Hier die Dates:



02.11. CH-Zürich - Dynamo

05.11. A-Graz - Explosiv

06.11. Stuttgart - LKA Longhorn

07.11. München - Backstage

08.11. Frankfurt - Batschkapp

09.11. Köln - Essigfabrik

10.11. Erfurt - HSD Erfurt

11.11. Osnabrück - Hyde Park

13.11. Berlin - SO36

18.11. A-Vienna - Szene

20.11 Markneukirchen - Framus & Warwick Concert Hall