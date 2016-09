19.09.2016 16:30

In Flames: 'The End'-Clip veröffentlicht

Haben ein neues Video zu 'The End' am Start: In Flames

IN FLAMES haben ihrer neuen Single 'The End' ein Video spendiert, das ihr unten in Augenschein nehmen könnt. Die Regie zu dem Clip hat Patric Ullaeus übernommen, der u.a. auch schon mit DIMMU BORGIR, LACUNA COIL und KAMELOT gearbeitet hat. "'The End' ist ein sehr gradliniger IN FLAMES-Song'', beschreibt Gitarrist Björn Gelotte den Song. "Er hat allerdings einen sehr positiven Vibe. Er soll dich realisieren lassen, dass du den aktuellen Moment genießen solltest."

'The End' wird auf dem neuen In Flames-Album "Battles" zu finden sein, das am 11. November via Nuclear Blast erscheint.