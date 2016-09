19.09.2016 16:14

Amon Amarth: 'Raise Your Horns'-Video veröffentlicht

Haben ein neues Video zu 'Raise Your Horns' am Start: Amon Amarth

AMON AMARTH haben ein Video zu ihrem Song 'Raise Your Horns' veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt. Im Video sind neben vielen Fans auch Musiker wie King Diamond, Kerry King (SLAYER), Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY), Dave Mustaine (MEGADETH) oder Scott Ian (ANTHRAX) zu sehen.



'Raise Your Horns' ist auf dem letzten Album der Schweden, 'Jomsviking', zu finden, das am 25. März via Metal Blade erschienen ist und es u.a. bis auf Platz 19 der amerikanischen Billboard Charts gebracht hat.