19.09.2016 15:10

Pretty Maids: Neuer Song 'Humanize Me' im Stream

Das Cover zur neuen Pretty-Maids-Scheibe "Kingmaker"

Die PRETTY MAIDS haben mit 'Humanize Me' einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album "Kingmaker" veröffentlicht, den ihr euch unten anhören könnt. Das 14. Studioalbum der Dänen erscheint am 4. November via Frontiers Music Srl und ist der erste Output mit komplett neuem Material seit der 2013er-Platte "Motherland".



Die "Kingmaker"-Tracklist:

01. When God Took A Day Off02. Kingmaker03. Face The World04. Humanize Me05. Last Beauty On Earth06. Bull's Eye07. King Of The Right Here And Now08. Heavens Little Devil09. Civilized Monsters10. Sickening11. Was That What You Wanted