19.09.2016 21:18

Hämatom: 'Mein Fleisch und Blut'-Video ist online

Besingen Fleisch und Blut: Hämatom

HÄMATOMs brandneues Video zu 'Mein Fleisch und Blut’ ist online. Der Track stammt von der Touredition des fünften Studioalbum "Wir sind Gott". Die Platte erschien in ihrer ursprünglichen Form am 25. März und sorgte direkt für die beste Chartplatzierung der Bandgeschichte mit einem gar göttlichen Einstieg auf Platz 5.

Pünktlich zur "Wir sind Gott"-Tour erscheint am 07. Oktober die Touredition des Albums. Neben den 13 brachialen Songs der aktuellen Platte präsentieren Nord, Ost, Süd und West fünf neue Songs sowie eine Live-DVD. Die Live-Aufnahmen stammen vom exklusiven Konzert im Flagshipstore des Lautsprecherherstellers Teufel in Berlin und geben einen Vorgeschmack auf die kommende Tour.

HÄMATOM sind auf der "Quid Pro Quo 2016"-Tour von IN EXTREMO als Special Guest unterwegs:



28.09.16 Wien - Gasometer

29.09.16 München - Zenith

30.09.16 Köln, E-Werk

07.10.16 Bielefeld - Ringlokschuppen

08.10.16 Bremen - Pier 2

12.10.16 Saarbrücken - Saarlandhalle

13.10.16 Oberhausen - Turbinenhalle

14.10.16 Dresden - Schlachthof

15.10.16 Hannover - Swiss Life Hall

20.10.16 Zürich - Komplex

21.10.16 Wiesbaden - Schlachthof

22.10.16 Stuttgart - Porsche-Arena





Tourdaten zur "Wir sind Gott Tour":



27.10.16 Hamburg - Markthalle

28.10.16 Osnabrück - Hyde Park

29.10.16 Berlin - Frannz Club

03.11.16 Hannover - Musikzentrum

04.11.16 Dresden - Strasse E

05.11.16 Leipzig - Hellraiser

06.11.16 Wien - Szene

10.11.16 Bern - Gaskessel

11.11.16 Memmingen - Kaminwerk

12.11.16 Kaiserslautern - Kammgarn

17.11.16 Ludwigsburg - Rockfabrik

18.11.16 Essen - Weststadthalle

19.11.16 Köln - Live Music Hall





Tracklist zur "Wir sind Gott - Tour Edition":



1. Wir sind Gott

2. All U Need Is Love

3. Fick das System

4. Made In Germany

5. Offline

6. Tanz aus der Reihe

7. I Have A Dream

8. Ikarus Erben

9. Zu wahr um schön zu sein

10. Mach kaputt

11. Hollywood brennt

12. Halli Galli

13. Ist das Kunst?

14. Feuerwasser (new Bonus Track)

15. Sternenkind (new Bonus Track)

16. Wenn der Hammer fällt [feat. MC Basstard] (new Bonus Track)

17. Wo sind die Helden? (new Bonus Track)

18. Mein Fleisch und Blut (new Bonus Track)

