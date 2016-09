19.09.2016 14:28

Rhapsody Of Fire: Fabio Lione kündigt Eternal-Idol-Debüt an

Das Cover des Eternal-Idol-Debüts "The Unrevealed Secret"

RHAPSODY OF FIRE-Sänger Fabio Lione hat ein neues Eisen im Feuer: Zusammen mit Nick Savio (g., Ex-HOLLOW HAZE), Giorgia (v.) und Camillo Colleluori (dr., beide HOLLOW HAZE) sowie Andrea Buratto (b., SECRET SPHERE) hat der Italiener ETERNAL IDOL gegründet, die jetzt ihr Debüt angekündigt haben. Die Scheibe wird ''The Unrevealed Secret'' heißen und am 2. Dezember via Frontiers Music Srl in die Läden kommen.



"Musikalisch wird ETERNAL IDOL eine verblüffende Mischung aus klassischem Metal, symphonischem Rock und einigen progressiven Twists bieten", erzählt der Sänger. Produzent ist Gitarrist Nick Savio, während der Mix von Simone Mularoni (DGM, SUNSTORM) kommt.

Die "The Unrevealed Secret"-Tracklist:

01. Evil Tears

02. Another Night Comes

03. Awake in Orion

04. Is The Answer Far From God?

05. Blinded

06. Sad Words Unvailed

07. Desidia

08. Hall Of Sins

09. Feels Like I'm Dying

10. A Song In The Wind

11. Stormy Days

12. Beyond