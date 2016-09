19.09.2016 13:46

Anthrax spielen 'Aftershock' erstmals seit 1985 live

Zum ersten Mal seit 1985 gaben ANTHRAX 'Aftershock' vom "Spreading The Disease"-Album live zum Besten. "Spreading The Disease" war die erste LP mit Joey Belladonna als Sänger und Frank Bello am Bass.

Zu hören gab es den Song 'Aftershock' während des Auftritts am vergangenen Freitag, 18. September in der Saint Vitus Bar in Brooklyn, New York. Alle Einnahmen vom Konzert werden Gilda's Club in New York City zu Gute kommen. Jeder, der ein Ticket kaufte, erhielt ein besonderes, limitiertes T-Shirt, das gestaltet wurde, um auf Krebs aufmerksam zu machen.

ANTHRAX sind gemeinsam mit SLAYER und DEATH ANGEL auf Nordamerika-Tour unterwegs, um ihr neues Album "For All Kings" zu supporten.

