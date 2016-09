19.09.2016 12:23

Temple Of The Dog stellen unveröffentlichten Song 'Angel Of Fire' online

Temple Of The Dog buddeln 'Angel Of Fire' aus

TEMPLE OF THE DOG veröffentlichen eine Demo-Version zu dem bisher unveröffentlichten Song 'Angel Of Fire', der es nicht auf das selbstbetitelte Debütalbum geschafft hat.

Der Track erscheint auf der Deluxe Edition von "Temple Of The Dog", das zu seinem 25. Jubiläum neu aufgelegt wird und am 30. September über UMe erscheint. Die Collection wurde von Brendan O'Brien remastered und wird in vier Versionen verfügbar sein:

- 4 Disc Super Deluxe

- Doppel LP

- 2 CD Deluxe

- Single CD

Die Gruppe aus Seattle besteht aus SOUNDGARDENs Chris Cornell, PEARL JAMs Jeff Ament, Stone Gossard und Mike McCready sowie Schlagzeuger Matt Cameron (SOUNDGARDEN, PEARL JAM).

Viel Spaß mit 'Angel Of Fire'!



Online-Redaktion Online-Redaktion