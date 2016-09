19.09.2016 11:40

Ghost: Wer ist die neue Bassistin?

Holen sich weibliche Vestärkung am Bass: Ghost

GHOST haben sich für ihre laufende USA-Tour um eine Bassistin verstärkt. GHOST-typisch wurde die Identität der neuen Viersaiterin nicht enthüllt, Gerüchte weisen auf Sean Yseult (ex-WHITE ZOMBIE) und die Schwedin Linnéa Olsson (ex-THE OATH, ex-GRAVE PLEASURES) hin. Vielleicht handelt es sich aber auch im eine andere amerikanische Musikern.

Die Mitglieder der Band halten die ihre Identitäten seit jeher geheim. Außer dem Sänger, der auf den Namen Papa Emeritus hört, verwenden die Musiker nur den Decknamen "A Nameless Ghoul". Einer davon verriet in einem Interview: "Wir halten unsere Identitäten so geheim wie möglich, aber natürlich ist es an irgendeinem Punkt vorherbestimmt, dass es herauskommt, natürlich sind das Dinge, welche nicht wirklich optimal für uns sind."

Einen Live-Mitschnitt vom neuen Track 'Square Hammer' könnt ihr euch hier anschauen:

Online-Redaktion Online-Redaktion