19.09.2016 12:02

Civil War: Drittes Studioalbum ''The Last Full Measure'' angekündigt

Das Cover zur neuen Civil-War-Scheibe "The Last Full Measures"

CIVIL WAR stehen vor der Veröffentlichung ihres dritten Albums ''The Last Full Measure'' und haben jetzt das Cover und die Tracklist veröffentlicht. Sänger Nils Patrik Johannson kommentiert die Veröffentlichung wie folgt: "Nach "The Killer Angels" und "Gods & Generals" können wir es nicht erwarten, den letzten Teil unserer Trilogie zu veröffentlichen. Die ist unsere bis dato beste Arbeit, zumindest glauben wir das, aber wir sind sicher, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet!" Die Platte erscheint am 4. November via Napalm Records und beschäftigt sich, wie bereits die ersten beiden Alben der Band, mit historischen Themen.



Die "The Last Full Measure"-Tracklist:



01. Road To Victory

02. Deliverance

03. Savannah

04. Tombstone

05. America

06. A Tale That Never Should Be Told

07. Gangs Of New York

08. Gladiator

09. People Of The Abyss

10. The Last Full Measure

11. Strike Hard Strike Sure (Bonus Track)

12. Aftermath (Bonus Track)