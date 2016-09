19.09.2016 11:40

Anthrax spielen Akustikversionen von 'Breathing Lightning' und 'Comfortably Numb'

ANTHRAX haben in der Radioshow "Opie with Jim Norton'' den eigenen Song 'Breathing Lightning' und das PINK FLOYD-Cover 'Comfortably Numb' in Akustikversionen dargeboten. Videos des Auftritts könnt ihr euch unten ansehen. 'Breathing Lightning' stammt von ''For All Kings'', der jüngsten Veröffentlichung der Band. Sie ist am 26. Februar via Nuclear Blast Records erschienen und stellt die zweite Platte nach dem Wiedereinstieg von Sänger Joey Belladonna dar.