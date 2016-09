19.09.2016 11:07

Sabaton bringen Lyric-Video zu 'Sparta' raus

SABATON veröffentlichen ein Lyric-Video zum Song 'Sparta'. Der Track stammt vom aktuellen Album "The Last Stand", das seit dem 19. August in den Läden steht und schon die Top 10 der Weltcharts geentert hat.

Zum neuen Video lässt das schwedische Quintett verlauten: "Die Schlacht bei den Thermopylen ist in vieler Hinsicht eines der ikonischsten letzten Gefechte in der Geschichte. König Leonidas und seine 300 Spartaner waren gewiss nicht so allein wie es im berühmten Film "300" dargestellt wird, aber letzten Endes war es ihr Opfer, an das sich die Nachwelt erinnert. Eine erstaunliche Geschichte der griechischen Nationalstaaten, die eher sterben würden, als ihre Freiheit zu verlieren."

Anfang nächsten Jahres startet die Band auf ihrer Europatour "The Last Tour" wieder voll durch. Unterwegs sind sie mit ACCEPT und TWILIGHT FORCE.

Tourdaten:

06.01.17 Hamburg - Sporthalle

07.01.17 Oberhausen - König Pilsener Arena

27.01.17 Wien - Gasometer

28.01.17 Ludwigsburg - MHP Arena

31.01.17 Frankfurt - Jahrhunderthalle

01.02.17 Saarbrücken - Saarlandhalle

03.02.17 Basel - St. Jakobshalle

04.02.17 Bamberg - Brose Arena

05.02.17 München - Zenith

15.03.17 Berlin - Columbiahalle





