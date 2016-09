19.09.2016 11:20

Prophets Of Rage: 'Prophets Of Rage'-Video veröffentlicht

Haben ein Video zu ihrer Bandhymne 'Prophets Of Rage' veröffentlicht: Prophets of Rage

Die PROPHETS OF RAGE haben ein Video zum Track 'Prophets Of Rage' veröffentlicht, das ihr euch unten ansehen könnt. Die Nummer stammt im Original von PUBLIC ENEMY, deren Mitglieder Chuck D und DJ Lord bei den PROPHETS OF RAGE mitmischen. Neben den beiden besteht die Truppe aus den RAGE AGAINST THE MACHINE-Musikern Tom Morello, Tim Commerford und Brad Wilk sowie Rapper B-Real (CYPRESS HILL). Ihre erste EP ''The Party's Over'' ist am 26.8. erschienen und auf Platz 5 der Billboard Rock Charts eingestiegen.



Die "The Party's Over"-Tracklist:

01. Prophets Of Rage

02. The Party's Over

03. Killing In The Name (RAGE AGAINST THE MACHINE-Cover) (live)

04. Shut 'Em Down (PUBLIC ENEMY-Cover) (live)

05. No Sleep 'Till Cleveland (BEASTIE BOYS' "No Sleep 'Till Brooklyn"-Interpretation) (live)