19.09.2016 10:45

Nightwish: Floor Jansen ist schwanger

Bekommt nächstes Jahr ihr erstes Kind: Nightwish-Fronterin Floor Jansen

NIGHTWISH-Fronterin Floor Jansen hat bekannt gegeben, dass sie ein Baby erwartet. Die Holländerin ist bereits im vierten Monat schwanger. Wie NIGHTWISH-Mainman Toumas Holopainen dem Magazin TeamRock erzählte, ist das auch einer der Gründe für die angekündigte Bandpause: "Das Thema, dass Floor ein Kind bekommen möchte, kam vor einiger Zeit auf. Ich fragte sie, ob sie darüber nachdenken würde, ein Kind zu bekommen, und sie antwortete: "Ja, darüber denke ich tatsächlich nach." Also meinte ich zu ihr, dass wir darüber nachdenken, eine Bandpause einzulegen. Es ist eine wundervolle Sache, weil sie so ein Jahr bei dem Kind sein kann, bevor wir wieder auf Tour gehen."



Ob ihr Partner, SABATON-Drummer Hannes Van Dahl, anschließend in Elternteilzeit geht, ist allerdings unklar.