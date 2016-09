18.09.2016 00:12

In Flames: Joe Rickard als neuer Drummer bestätigt

Sind mit Joe Rickard wieder komplett: In Flames

IN FLAMES haben den Nachfolger für ihren ehemaligen Schlagzeuger Daniel Svensson bekanntgegeben: Joe Rickard sitzt ab sofort offiziell bei den Schweden hinter der Schießbude. Unten im Video stellt sich der Musiker persönlich vor. Der Neuzugang kam durch einen glücklichen Zufall in die Band: Als IN FLAMES nach einem Studiomusiker suchten, der die Drums für ihre neue Scheibe "Battles" einspielen könnte, empfahl Produzent Howard Benson ihnen Joe, der unter anderem schon bei Brian "Head" Welch (KORN) und RED getrommelt hatte. Schnell war der Truppe klar, dass Rickard nicht nur ein Studiomusiker bleiben würde:

"Joe ist ein Naturtalent und bei ihm sieht alles ganz einfach aus, wenn er es tut. Und als wir sahen, wie umstandslos er unsere Songs einspielte, wussten wir, dass es keinen besseren für uns gab. So sahen wir es als großen Service an Daniel, dass wir nun sichergehen konnten, dass sein Platz würdevoll besetzt wird. Daniel, danke für all dein grandioses Talent und die Zeit, die du mit uns verbracht hast. Wir sind unendlich glücklich, dass wir das Privileg hatten, mit dir all die Jahre zu arbeiten und ohne dich wären wir niemals so weit gekommen. Doch jetzt, Jesterheads, begrüßt bitte JOE RICKARD in den Reihen von IN FLAMES und heißt ihn herzlich willkommen auf unserer nächsten Tour!"



"Battles", das erste Album mit Joe Rickard am Schlagzeug, erscheint am 11. November via Nuclear Blast.