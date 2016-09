16.09.2016 14:39

Heaven Shall Burn: 'Passage Of The Crane'-Video veröffentlicht

Heaven Shall Burn feiern den "Wanderer"-Albumrelease

Die neue HEAVEN SHALL BURN-Platte "Wanderer" steht seit heute in den Läden. Zur Feier des Tages haut die Band gleich noch ein filmisches Video zum Song 'Passage Of The Crane' raus. Der Clip entstand unter der Regie von Michael Winkler von Iconographic. Außerdem gibt es online noch eine Zusammenfassung, die die Hintergrundgeschichte zu jedem Track der neuen Scheibe liefert.



Das Album gibt es in folgenden Formaten:



- Ltd. Deluxe 3CD Artbook

- Ltd. 2CD Mediabook

- Ltd. 2CD Digipak (nur Nordamerika)

- Standard CD Jewelcase

- Gatefold 2LP+CD

- Digitales Album (Deluxe Edition)

- Digitales Album



Das limitierte 2CD Mediabook und der limitierte 2CD Digipak (nur in Nordamerika) kommen beide inklusive eines erweiterten, 40-seitigen Booklets.



Die "Too Good To Steal From" Bonus-CD beinhaltet alle Coverversionen, die HEAVEN SHALL BURN jemals aufgenommen haben seit sie bei Century Media Records unter Vertrag stehen.



Das luxuriöse Kaffeetisch-Artbook kommt mit einem erweiterten 60-seitigen Booklet genauso wie die "Too Good To Steal From"-CD.



Obendrauf bekommen Fans einen alternativen Mix, betitelt mit "Dark Purity Mix", aus allen Originalsongs, die von Eike Fresse aus den Chameleon Studios, Hamburg, gemacht wurden.

HEAVEN SHALL BURN sind jetzt auf "Wanderer Club Tour" mit DEATHRITE beziehungsweise DECEMBRE NOIR unterwegs, die allerdings bereits ausverkauft ist.

