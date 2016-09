16.09.2016 15:00

Airbourne feiern 'Rivalry'-Videopremiere

Ab 23. September in den Plattenläden: "Breakin' Outta Hell" von Airbourne

AIRBOURNE präsentieren bei uns den nagelneuen Videoclip zu ihrem Song 'Rivalry', der euch mit der vollen Dröhnung Aussie-Riffrock zum nahenden Wochenende versorgt. 'Rivalry' ist Teil der kommenden Platte "Breakin' Outta Hell", die von Bob Marlette produziert und von Mike Fraser gemischt wurde am 23. September via Vertigo/Capitol über die Ladentheken wandert. Der 'Rivalry'-Clip wurde in England und Irland gedreht, für die Umsetzung war Dark Fable Media verantwortlich. Frontmann Joel O'Keeffe verrät über den Songtext:



"Die Lyrics kommen wahrscheinlich von Filmen wie 'Football Factory' oder 'Die Firma'. Zur gleichen Zeit lief ein großes Grand-Prix-Rennen, bei dem in den Medien permanent von erbitterten Rivalitäten gesprochen wurde … Außerdem steht der Song, wie viele andere die wir geschrieben haben, als Sinnbild für den Rock 'N' Roll als Kämpfer gegen Unternehmensmächte, die unsere Freiheit einschränken, kleine Venues schließen und damit Bands die Plattform für die Ausarbeitung ihres Handwerks rauben."

Für alle weiteren Infos über Joel und Co. schaut auf der offiziellen AIRBOURNE-Homepage vorbei!



Live könnt ihr AIRBOURNE im Herbst als Support von VOLBEAT erleben:



28.10.2016 Hamburg - Barclaycard Arena

29.10.2016 Berlin - Mercedes-Benz Arena

31.10.2016 München - Olympiahalle

01.11.2016 AT-Linz - Tipps Arena

02.11.2016 AT-Wien - Stadthalle

04.11.2016 AT-Innsbruck - Olympiahalle

05.11.2016 CH-Genf - Arena

07.11.2016 Stuttgart - Schlayerhalle

08.11.2016 CH-Zürich - Hallenstadion

09.11.2016 Köln - Lanxess Arena

10.11.2016 Frankfurt - Festhalle

12.11.2016 Leipzig - Arena

13.11.2016 Oberhausen - Koenig-Pilsener Arena



Vorhang auf und Film ab für 'Rivalry'!