Giraffe Tongue Orchestra: 'Blood Moon'-Video ist online

GIRAFFE TONGUE ORCHESTRA stellen ihr neues Horror-Video zu 'Blood Moon' vor. Die Band mit ALICE IN CHAINS-Sänger William DuVall und Mitgliedern von MASTODON und THE DILLINGER ESCAPE PLAN. veröffentlicht am 23. September ihr Album "Broken Lines".

Der Bandname GIRAFFE TONGUE ORCHESTRA steht für Stärke und Einfallsreichtum. Brent Hinds (MASTODON) erklärt: "Während der Zeit, als MASTODON für das Soundwave in Australien waren, war ich in einem Zoo in Sydney und schaute nach den Giraffen. Das sind erstaunliche Tiere. Eine griff sich gerade mit der Zunge ein Bündel Bananen von meiner Hand und schälte sie ebenfalls damit. Ich sah Ben Weinman, der ebenfalls auf dem Soundwave war, und sagte: 'Mann, ich denke, ich habe den Namen für unsere Band gefunden', und erzählte ihm die Geschichte."

DuVall verrät zur neuen Scheibe "Broken Lines": "Ich könnte nicht stolzer auf dieses Ding sein. Wir haben uns einfach gegenseitig rundherum zu neuen Höhen gepusht und es ist erstaunlich... Es ist eine solch dynamische Aufnahme und es ist so kraftvoll. Und diese Lyrics gehören zu den besten, die ich jemals geschrieben habe."





Die "Broken Lines" Tracklist:



01. Adapt Or Die

02. Crucificion

03. No-One Is Innocent

04. Blood Moon

05. Fragments & Ashes

06. Back To The Light

07. All We Have Is Now

08. Everyone Gets Everything They Really Want

09. Thieves And Whores

10. Broken Lines

