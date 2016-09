16.09.2016 13:30

Body Count: Max Cavalera zu Gast auf neuem Album "Bloodlust"

Max Cavalera (vorn) wird auf neuem Body Count-Album "Bloodlust" zu hören sein

SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY-Frontmann Max Cavalera, der früher bei SEPULTURA seine Brötchen verdiente, wird einen Gastauftritt auf dem kommenden BODY COUNT-Album "Bloodlust" haben. BODY COUNTs Ice-T ließ via Twitter verlauten, dass Cavalera in dem Song 'All Love is Lost' zu hören sein wird. Die Scheibe wird von Will Putney (MISS MAY I, UPON A BURNING BODY) produziert und soll 2017 via Century Media Records auf den Markt kommen.



Ice-T sagte außerdem zur neuen Platte: "Mit unserem letzten Album "Manslaughter" versuchten wir etwas Neues und bekamen eine großartige Rückmeldung von den Fans und Kritikern. Jetzt ist es an der Zeit, ein aggressiveres Album zu machen und den BODY COUNT-Stil intakt zu halten."

Online-Redaktion Online-Redaktion