16.09.2016 13:22

Knorkator: Gewinnt 5x2 Konzertkarten zur "Ich bin der Boss"-Veröffentlichung

Feiern die Veröffentlichung von "Ich bin der Boss": Knorkator

KNORKATOR bringen heute ihr neues Album "Ich bin der Boss" in die Läden. Der Band zufolge dürft ihr euch auf "absurde Geschichten von depressiven Dämonen, missgestalteten Königen, bösen Kindern, erbärmlichen Erwachsenen, schönen Ausländern, toten Tieren, besorgten Tyrannen und desillusionierten Göttern" freuen. Eine Kostprobe gibt es unten mit dem Video zu 'Wenn die Kinder artig sind'."



Zur Feier des Tages verlosen KNORKATOR bei uns 5x2 Freikarten für ihre kommende Tour. Wenn ihr die Songs von "Ich bin der Boss" bald live erleben und am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 10. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Knorkator", eurem vollständigen Namen und eurem Wunschkonzert an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!



KNORKATOR live:



20.10.16 Ludwigsburg - Rockfabrik

21.10.16 München - Backstage

22.10.16 Leipzig - Felsenkeller

28.10.16 AT-Graz - Explosiv

29.10.16 AT-Wien - Arena

30.10.16 Nürnberg - Hirsch

04.11.16 Görlitz - Landskronbrauerei

05.11.16 Magdeburg - Factory

11.11.16 Hamburg - Große Freiheit 36

12.11.16 Bochum - Zeche

17.11.16 Frankfurt - Batschkapp

18.11.16 Bremen - Schlachthof

19.11.16 Flensburg - Roxy

25.11.16 Bielefeld - Forum

26.11.16 Köln - Live Music Hall

02.12.16 Erfurt - Gewerkschaftshaus

03.12.16 Glauchau - Alte Spinnerei

10.12.16 Potsdam - Waschhaus

17.02.16 Hannover - Capitol

24.02.17 Marburg - KFZ

25.02.17 Andernach - JUZ

02.03.17 Freiburg - Jazzhaus

03.03.17 Heidelberg Halle 02

04.03.17 Markneukirchen - Framus & Warwick

09.03.17 Saarbrücken - Garage

10.03.17 Wuppertal - Live Club Barmen

11.03.17 Jena - F-Haus

16.03.17 Würzburg - Posthallen

17.03.17 Zürich - Dynamo

18.03.17 Memmingen - Kaminwerk

19.03.17 Traun - Spinnerei

24.03.17 Rostock - Moya

25.03.17 Dresden - Alter Schlachthof

01.04.17 Berlin - Columbiahalle